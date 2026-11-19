Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet alan engelli kız çocukları için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocukların doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, programda neşeli anlar yaşandı.

Sevgi ve mutluluğun paylaşıldığı etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan kutlamayla unutulmaz bir gün geçirdi.