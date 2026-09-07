Erzincan'da imece usulü kış hazırlığı kadınlarla sürüyor - Son Dakika
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Erzincan'da imece usulü kış hazırlığı kadınlarla sürüyor

Erzincan\'da imece usulü kış hazırlığı kadınlarla sürüyor
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Erzincan'da kadınlar, imece usulü her gün bir evin kışlık yufka, makarna ve ketesini birlikte yapıyor. Para geçmeyen bu gelenekte, hazırlıklar dolapta saklanarak kış boyunca ekmek ve börek olarak tüketiliyor.

Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Kimileri ise yöresel tirit ile sofralarını süslüyor.

Kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar imece usulü kışlık yufkalarını hazırlıyor. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Rümeysa Özdemir, "Her yıl Eylül ve Ekim aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, makarna, kete hepsini yapıyoruz. Şimdi de kete yapıyoruz. Bunlara kete diyoruz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz. Yufka, makarna, erişte, çörek hepsini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Kültür, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da imece usulü kış hazırlığı kadınlarla sürüyor - Son Dakika

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