Erzincan\'da Kalp Krizi Sebebiyle Genç Yaşamını Yitirdi

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Erzincan'da genç adam odun kesmeye gittiği arazide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Erzincan merkez Karatuş köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kürşat Çağlayan (33) köy muhtarıyla beraber odun kesmek için araziye çıktı. Bir süre sonra Çağlayan kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlayan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karatuş köyünde kaldırılacak. - ERZİNCAN