Erzincan\'da Kar Felaketi: Koyunlar Merkeze Taşındı

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Erzincan'da etkili olan ve kar tipide yaylalarda kalan küçükbaş hayvan sürüsü, gece saatlerinde kamyonlarla merkezdeki ahırlara nakledildi.

Aşırı kar nedeniyle yaylalarda çadır ağılların çökmesi ve kurt saldırısı sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken kalan sürüler kamyonlarla merkeze nakledilmeye başlandı.

Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye ve Pöske Geçitleri güzergahındaki yaylalardaki 3500 koyun gece kamyonlarla Erzincan'a indirildi. Besicilerin bu sene yoğun bastıran kardan mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. - ERZİNCAN