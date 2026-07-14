Erzincan\'da Karpuz Salgını

Erzincan'da hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek ve su ihtiyacını karşılamak için karpuza yöneldi.

Kentte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle sulu meyvelere ilgi artarken, karpuz pazar ve manav tezgahlarının en çok tercih edilen ürünleri arasında yer aldı.

Meyve satıcısı Ömer Kayı, bu yıl Türkiye genelinde karpuz ekim alanlarının azalması nedeniyle fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini söyledi.

Sıcak havaların etkisiyle talebin arttığını belirten Kayı, "Türkiye'de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir." dedi.

Vatandaşlardan Selim Çeper de yaz aylarında karpuz tüketmenin serinletici etkisine dikkati çekerek, "Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN