Erzincan\'da Kış İçin Turşu Hazırlığı

Yerel

Erzincan ovasında yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı.

Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde sebze hasadının yapıldığı bugünlerde ev hanımlarını tatlı bir telaş sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçelere ekilen domates, biber, salatalık ve fasulye gibi sebzeler özenle toplanıyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuyu yapmak için yoğun mesai harcayan ev hanımı Aliye Gürler de bahçesinde yetiştirdiği organik sebzeleri fermente ettiği sirke, sarımsak, kaya tuzu ve suyla buluşturarak turşu hazırlıyor. Hazırlanan turşular ise kışın tüketilmek üzere kilerde yerini alıyor.

"Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz"

Sebze hasadı ile kışlık hazırlıkların da başladığını ifade eden ev hanımı Aliye Gürler, "Bahçeden sebzeleri topluyoruz, daha sonra eve getirip kışlık turşu yapıyoruz. Domates, fasulye, biber ve salatalık gibi sebzeleri turşu yaparak kış için hazırlık yapıyoruz. Her gün bahçedeyiz. Ürünlerle ilgileniyoruz. Yapımı zor değil ama vakit alıyor. Bugün bahçeye sebze toplamaya gitmedik evde kaldık, vaktimizi turşu yaparak değerlendiriyoruz. Sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz, satın almıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz" diye konuştu.

"Kurduğumuz turşuyu en az bir ay bekletmeliyiz"

Turşunun yapılış aşamalarını anlatan Gürler, "Sebzeleri leğende yıkadık. Büyük sebzeleri bölerek bidona dolduruyoruz. Küçük olan sebzeleri zaten olduğu gibi dolduruyoruz. Daha sonra sarımsak ve sirke ekliyoruz. Son olarak da tuzlu su ekliyoruz. Gördüklerinizi yapalı 10-15 gün kadar oldu. Ama tam yenilebilme için bir ay kadar bekletmeliyiz. Ondan sonra yemeye hazır oluyor" dedi. - ERZİNCAN