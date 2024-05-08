Erzincan\'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı

Yerel

Erzincan'da kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasaya demo altın çok sürülmekte olduğunu öne süren kuyumcular, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını belirttiler.

Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de gerçeğinden ayırt edemediklerini belirten kuyumcular, "Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu. Müşterilerden gelen altınlar çoğu zaman sahte çıkıyor. Onlar da bir başka kuyumculardan aldığını iddia ediyorlar. Aldığımız altının ya ayarı düşük, ya da gramajı farklı ya da sahte çıkıyor" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN