Erzincan'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı - Son Dakika
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Erzincan'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı

Erzincan\'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığı yapan çiftlerin sahte altınlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulunan kuyumcular, altınlarını güvenilir kuyumculardan almalarını tavsiye etti. Son zamanlarda piyasaya sürülen demo altınlar nedeniyle hem halk hem de kuyumcular mağdur oluyor. Kuyumcular, müşterilerden gelen altınların çoğu zaman sahte çıktığını ve bu durumun kendilerini de zor durumda bıraktığını belirtti.

08.05.2024 09:36
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Erzincan'da kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasaya demo altın çok sürülmekte olduğunu öne süren kuyumcular, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını belirttiler.

Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de gerçeğinden ayırt edemediklerini belirten kuyumcular, "Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu. Müşterilerden gelen altınlar çoğu zaman sahte çıkıyor. Onlar da bir başka kuyumculardan aldığını iddia ediyorlar. Aldığımız altının ya ayarı düşük, ya da gramajı farklı ya da sahte çıkıyor" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kuyumcular Sahte Altın Uyarısı - Son Dakika
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