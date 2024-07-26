Erzincan'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı - Son Dakika
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Erzincan'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Erzincan\'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından ikindi namazı sonrası cemaate aşure ikramında bulunuldu. Tercan ilçesindeki Kervansaray Camisi'nde ikindi namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtım programı düzenlendi. Programda İlçe Müftüsü ve din adamları cemaate aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı dolaysıyla düzenlenen programda yaklaşık 200 kişiye aşure dağıtıldı. İlçe Müftüsü Hekim Şahin, 'Hz. Hüseyin Efendimizin şehadetinin üzerinden 1385 yıl geçmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu hafta ülke genelinde farklı etkinlikler ile Hz. Hüseyin Efendimizi, Kerbela acısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Hz. Hüseyin Efendimizi anlamaya ve onun gittiği yoldan gitmeye gayret ediyoruz. Bugün de Kervansaray camimizin avlusunda, ikindi namazının ardından aşure dağıtılıyor. Aşure bir acıyı ve beraber paylaşmayı ifade eder.' dedi. - ERZİNCAN

26.07.2024 10:07
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından ikindi namazı sonrası cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Tercan ilçesindeki Kervansaray Camisi'nde ikindi namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtım programı düzenlendi. Programda İlçe Müftüsü ve din adamları cemaate aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı dolaysıyla düzenlenen programda yaklaşık 200 kişiye aşure dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Hekim Şahin, "Hz. Hüseyin Efendimizin şehadetinin üzerinden 1385 yıl geçmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu hafta ülke genelinde farklı etkinlikler ile Hz. Hüseyin Efendimizi, Kerbela acısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Hz. Hüseyin Efendimizi anlamaya ve onun gittiği yoldan gitmeye gayret ediyoruz. Bugün de Kervansaray camimizin avlusunda, ikindi namazının ardından aşure dağıtılıyor. Aşure bir acıyı ve beraber paylaşmayı ifade eder " dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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