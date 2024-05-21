Erzincan'da Oto Tamircisine Gelen Kedi, Fırçayla Kendisini Kaşıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Oto Tamircisine Gelen Kedi, Fırçayla Kendisini Kaşıtıyor

Erzincan\'da Oto Tamircisine Gelen Kedi, Fırçayla Kendisini Kaşıtıyor

Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, her gün dükkanına gelen Paşa isimli kediye fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizliyor. Kedinin sevimli halleri ise iç ısıtan anlara sahne oluyor.

21.05.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da "Paşa" isimli kedi, her gün oto tamircisine geliyor, fırçayla kendisini kaşıtıyor.

Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli kediyi fırçayla kaşıdı. Tebessüm ettiren görüntülerde Yıldız tarafından ilgi gören kedinin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi.

Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.

Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ömer Yıldız, Erzincan, kedi, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Oto Tamircisine Gelen Kedi, Fırçayla Kendisini Kaşıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Oto Tamircisine Gelen Kedi, Fırçayla Kendisini Kaşıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement