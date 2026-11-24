Erzincan'da polisler, geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşa yardım ederek takdir topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan kent merkezinde görevli polis ekipleri, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaşı fark ederek yardım etti. Polisler, yaşlı vatandaşın ellerinden tutup güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı; duyarlı davranış vatandaşların takdirini topladı.
Erzincan'da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.
Kent merkezinde görev yapan polis ekipleri, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşı fark ederek yanına gitti.
Yaşlı vatandaşın ellerinden tutan polisler, güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.
Emniyet personelinin sergilediği duyarlı davranış, vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: İHA
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