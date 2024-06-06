Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor

Erzincan'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve halka verilen hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

06.06.2024 09:39
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Erzincan'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş müdürleri Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'nde bir araya geldiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Erzincan'da faaliyet gösteren 10 kuruluşu bulunuyor. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş müdürleri ayda bir kez biraraya gelerek Erzincan'da yapılan çalışmaları değerlendiriyor. Kurumlar arası işbirliğini artırmak suretiyle halka verilen hizmetin kalitesi ve veriminin artırılması noktasında istişarede bulunuyorlar. Kurum müdürlerinin son toplantısı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri Erzincan için işbirliğinin artırılması ve sektörün tüm yönleriyle daha verimli ve kaliteli hizmet verilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor - Son Dakika
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