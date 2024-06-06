Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor

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Erzincan'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri işbirliği içerisinde çalışıyor. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş müdürleri Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'nde bir araya geldiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Erzincan'da faaliyet gösteren 10 kuruluşu bulunuyor. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş müdürleri ayda bir kez biraraya gelerek Erzincan'da yapılan çalışmaları değerlendiriyor. Kurumlar arası işbirliğini artırmak suretiyle halka verilen hizmetin kalitesi ve veriminin artırılması noktasında istişarede bulunuyorlar. Kurum müdürlerinin son toplantısı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri Erzincan için işbirliğinin artırılması ve sektörün tüm yönleriyle daha verimli ve kaliteli hizmet verilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. - ERZİNCAN