Erzincan\'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı

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Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin meclis üyesi seçimi yapıldı.

Seçim, belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda, ilde görev yapan ilçe ve belde belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla yapıldı.

Seçim Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Başkanlığında, divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından, TBB Meclis Üyeliğine 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi için seçim yapıldı.

139 katılımcının oy kullandığı seçimde, 4 belediye başkanı adaylığını açıkladı. Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, TBB Meclis Üyeliğine seçildi. Yedek üyeliğe ise İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi seçildi. - ERZİNCAN