Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı

Erzincan\'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı

Erzincan'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçiminde Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş TBB Meclis Üyeliğine seçildi.

22.05.2024 08:04  Güncelleme: 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin meclis üyesi seçimi yapıldı.

Seçim, belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda, ilde görev yapan ilçe ve belde belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla yapıldı.

Seçim Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Başkanlığında, divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından, TBB Meclis Üyeliğine 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi için seçim yapıldı.

139 katılımcının oy kullandığı seçimde, 4 belediye başkanı adaylığını açıkladı. Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, TBB Meclis Üyeliğine seçildi. Yedek üyeliğe ise İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi seçildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yusuf Tektaş, Otlukbeli, Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği“ni yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
00:29 Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 08:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement