Erzincan'daki Tulum Peyniri Üreticileri Mağdur Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'daki Tulum Peyniri Üreticileri Mağdur Ediliyor

Erzincan\'daki Tulum Peyniri Üreticileri Mağdur Ediliyor

Erzincan'daki tulum peyniri üreticileri, dışarıdan getirilen süt ve kelle peynir nedeniyle orijinal Erzincan tulum peyniri üreten üreticinin ürününün değer kaybına uğradığını öne sürdüler. Üreticiler, ucuza başka illerden getirilen süt ve peynirlerin orijinal ürünün değerini düşürdüğünü ve Erzincan tulum peyniri adı altında satıldığını belirtti.

08.05.2024 09:45
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Güneydoğu illerinden Erzincan'a getirilerek tulum peyniri olarak satışa sunulan peynirler Erzincan'daki tulum peyniri üreticilerini mağdur ediyor.

Erzincan'daki tulum peyniri üreticileri, dışarıdan getirilen süt ve kelle peynir nedeniyle orijinal Erzincan tulum peyniri üreten üreticinin ürününün değer kaybına uğradığını öne sürdüler.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte tulum peyniri üreticileri peynir üretim sezonuna hazırlanıyor. Üreticiler kuzuların büyümesi ile birlikte koyunlarını sağmaya başladı. Sağılan koyunlardan elde edilen süt ile Erzincan tulum peyniri ortaya çıkacak. Erzincanlı üretici sağıma daha yeni başlamışken, Erzincan dışından özellikle güneydoğu bölgesinden Erzincan'a süt malı denilen tonlarca peynir sokuldu. Üreticiler, orijinal Erzincan tulum peynirinin hak ettiği değeri almamasının nedeni olarak ucuza başka illerden süt getirip Erzincan tulum peyniri adı altında satılması olarak değerlendiriyor.

Üreticilerden Murat Kamay; "Erzincan dışından, Erzincan coğrafi işaretli ürününe uymayan sütleri, peynirleri getirip Erzincan tulum peyniri diye satıyorlar. Başka illerden ucuza gelen süt ve peynirler yüzünden bizim orijinal ürünümüz hak ettiği değeri almıyor. Tüccarın üreticiye verdiği fiyatta güneydoğudan gelen ürünler etkili oluyor. Orada ucuza veriyorlar diye burada bizim orijinal ürünümüz para etmiyor. Üstüne birde bizim ürünlerimizi onlarla karıştırıp ortaya Erzincan tulumu olmayan bir ürün ortaya çıkarıp Erzincan tulum peyniri diye satıyorlar. Coğrafi işaretli ürünümüzün adını kullanarak ticaret yapıyorlar ancak olan biz üreticilere oluyor ve peynirimizin özelliği kayboluyor, bizlerde emeklerimizin karşılığını alamıyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'daki Tulum Peyniri Üreticileri Mağdur Ediliyor - Son Dakika

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