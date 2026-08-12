Erzincan Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Birinci Oldu - Son Dakika
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Erzincan Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Birinci Oldu

Erzincan Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nda Birinci Oldu
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Elazığ'da düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Erzincan birinciliği elde etti.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 9 ilin katılımıyla düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde Erzincan birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın bölge finali, Elazığ İzzetpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Tokat, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli ve Bingöl'den imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan programda din görevlileri, illerini temsilen ezan okudu. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser bölge birincisi oldu.

Yarışmada bölge birincisi olan Müezzin Kayyım Burhan Eser elde ettiği dereceyle Türkiye finalinde bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Ezan, İslam beldelerinin tapu senedidir. Almış olduğum bu dereceyle Türkiye finallerinde bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Eser, elde ettiği birincilikle Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İHA

Erzincan, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Birinci Oldu - Son Dakika

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