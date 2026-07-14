Erzincan Havalimanı'nda 40 Bin Yolcu - Son Dakika
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Erzincan Havalimanı'nda 40 Bin Yolcu

Erzincan Havalimanı\'nda 40 Bin Yolcu
14.07.2026 09:34
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Haziran ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 40.405 yolcu hizmet aldı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda haziran ayında 40 bin 405 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce açıklanan 2026 yılı haziran ayı hava yolu istatistiklerine göre, havalimanında iç hatlarda 40 bin 212, dış hatlarda ise 193 yolcuya hizmet sunuldu. Böylece haziran ayında toplam yolcu sayısı 40 bin 405'e ulaştı.

Aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 272, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 274 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında havalimanındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 386 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık verilere göre ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 207 bin 884 yolcuya hizmet verilirken, uçak trafiği 1.162, yük trafiği ise 2 bin 119,77 ton oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Havalimanı'nda 40 Bin Yolcu - Son Dakika

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