Erzincan Havalimanı\'nın Haziran İstatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Havalimanı'nın 2025 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 23 bin 712, dış hat yolcu trafiği 190 oldu. Böylece Haziran ayında toplam 23 bin 902 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 309, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 310'a ulaşırken, kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 412 bin 860 ton oldu.

Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 209 bin 165, uçak trafiği bin 483, yük trafiği ise bin 645 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN