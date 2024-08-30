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Erzincan İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ve il protokolüyle birlikte, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı.

Vali Aydoğdu, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür ederek, Tuğgeneralliğe terfi eden İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık'ın rütbesini, Veysel Yanık'ın eşi ile birlikte taktı.

Düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personellerin yeni rütbeleri, Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takılarak, terfi eden tüm personele yeni rütbelerinin hayırlı olması dilendi. - ERZİNCAN