Muhtarın attan düşme anı - Son Dakika
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Muhtarın attan düşme anı

03.08.2022 07:15
Muhtarın attan düşme anı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde sırtına binilmesiyle hırçınlaşarak şaha kalkan at, sırt üstü yere çakıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde sırtına binilmesiyle hırçınlaşarak şaha kalkan at, sırt üstü yere çakıldı. Üzerindeki muhtarın düşme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Muhtar ölümden döndü.

Olay, Tercan ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi. Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarın attan düşme anı - Son Dakika

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