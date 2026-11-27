Erzincan Kemah'ta kış tedbirleri Kaymakam Tutay başkanlığında değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesinde kış tedbirleri, Kaymakam Resul Tutay başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda yol güvenliği, ulaşım, enerji ve sağlık hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'na Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, vatandaşların kış mevsimini güvenli ve sorunsuz geçirebilmesi amacıyla alınacak önlemler ele alındı.
Bu kapsamda yol güvenliği, ulaşımın aksamaması, enerji arzının sürekliliği ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Kaymakam Tutay, tüm kurumların kış şartlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
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