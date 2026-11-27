Erzincan'ın Kemah ilçesinde kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'na Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, vatandaşların kış mevsimini güvenli ve sorunsuz geçirebilmesi amacıyla alınacak önlemler ele alındı.

Bu kapsamda yol güvenliği, ulaşımın aksamaması, enerji arzının sürekliliği ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Kaymakam Tutay, tüm kurumların kış şartlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.