Erzincan Tercan\'da Gaziler Günü\'nde çelenk sunuldu, gaziler onuruna kahvaltı verildi

Erzincan Tercan'da Gaziler Günü'nde çelenk sunuldu, gaziler onuruna kahvaltı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde çelenk töreni ve gaziler onuruna kahvaltı düzenlendi. Tercan Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunuldu, Mamahatun Kervansarayı'nda kahvaltı yapıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve gaziler onuruna kahvaltı programı düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Tercan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çelenk töreninin ardından Mamahatun Kervansarayı'nda, vatanın korunması için fedakarlık gösteren gaziler onuruna kahvaltı programı gerçekleştirildi.
Programda gazilerle bir araya gelinerek günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?