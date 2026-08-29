Erzincan Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Erzincan Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Erzincan Valisi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun simgesi olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı; başta Atatürk olmak üzere şehit ve gazileri rahmetle andı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu belirterek, zaferin yıl dönümünü gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Tarih boyunca hürriyetinden ödün vermeyen Türk milletinin Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a uzanan mücadelesinde birlik ve beraberliği rehber edindiğini aktaran Aydoğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un topyekun bir varoluş mücadelesinin zafere ulaştığı gün olduğunu kaydetti.

Aydoğdu, Dumlupınar'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya ilan ettiğini belirterek, şanlı ecdadın canları ve kanlarıyla bıraktığı vatanın geçmişin onuru ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin bilimden sanayiye, savunmadan eğitime kadar birçok alanda geliştiğine dikkati çeken Aydoğdu, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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