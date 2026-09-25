Erzincan Valisi Aydoğdu, kayınvalidesi ölen Jandarma Komutanı\'na başsağlığı diledi

Erzincan Valisi Aydoğdu, kayınvalidesi ölen Jandarma Komutanı'na başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayınvalidesi Gülser Kostak'ı kaybeden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Can Altundarak'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu taziye ziyareti gerçekleştirdi. Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve birim amirleriyle Altundarak'a başsağlığı diledi, Kostak'a rahmet diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesi Gülser Kostak'ı kaybeden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleriyle Altundarak'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Merhume Gülser Kostak'a Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, Altundarak başta olmak üzere ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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