Erzincan Valisi Aydoğdu, kayınvalidesi ölen Jandarma Komutanı\'na başsağlığı diledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesi Gülser Kostak'ı kaybeden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleriyle Altundarak'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Merhume Gülser Kostak'a Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, Altundarak başta olmak üzere ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.