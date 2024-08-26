Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda; 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri, Erzincan ve ilçelerinde devam eden yatırım ve projelerin son durumu, vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt ve ilçe kaymakamları katıldı. - ERZİNCAN