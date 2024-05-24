Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'la birlikte, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, yapılan projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşları ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti ve Erzincan'ı marka şehir yapma hedefine vurgu yaptı.

24.05.2024 12:26
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'la birlikte, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldiler.

İl genelinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve işler için sizlere teşekkür ediyorum. Hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel çalışmalar yapmaya, Erzincan'ı her alanda marka şehir yapmaya gayret göstereceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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