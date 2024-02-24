Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerini ziyaret ederek yalnız bırakmıyor. İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının bekleyişi devam ederken, Vali Aydoğdu ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sahadaki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Aydoğdu, bu sınavın dayanışma ve sevgiyle birleştirdiğini belirtti.

24.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerini ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Vali Aydoğdu, "Sizlerin acısı, bizim acımız; sizlerin bekleyişi, bizim bekleyişimizdir. İliç'in bağrındaki bu sınav, bizleri kardeşlerimize kavuşma umudunun yanı sıra dayanışmanın ve sevginin gücüyle de birleştiriyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement