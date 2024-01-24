Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu\'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun babaannesi, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun annesi Seyran Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşa bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan Vali Aydoğdu'nun babaannesi Seyran Aydoğdu, hayata veda etti.

Seyran Aydoğdu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Taht-ı Süleyman Camisinde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Seyran Aydoğdu toprağa verildi.

Cenaze namazında Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu yalnız bırakmadı. - ERZİNCAN