Erzincan Valisi İliç'te Kültür Merkezi ve Bungalov Evler İncelemesi Yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi İliç'te Kültür Merkezi ve Bungalov Evler İncelemesi Yaptı

Erzincan Valisi İliç\'te Kültür Merkezi ve Bungalov Evler İncelemesi Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç Kaymakamlığı ve İliç Belediyesi tarafından yapılan projeleri inceledi. Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile bungalov evler hakkında bilgi aldı.

13.02.2025 08:03  Güncelleme: 08:04
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte İliç Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile İliç Belediyesi tarafından yaptırılan bungalov evlerde incelemelerde bulundular.

İliç Millet Bahçesi alanında yapımı devam eden ve 1.216 m2 kapalı alana sahip olacak Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile ilçe girişinde, baraj gölü kenarında 19 adet yapılması planlanan bungalov evlerde incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu; İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ve teknik personellerden bilgi alarak her iki projenin de ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi İliç'te Kültür Merkezi ve Bungalov Evler İncelemesi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi İliç'te Kültür Merkezi ve Bungalov Evler İncelemesi Yaptı - Son Dakika
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