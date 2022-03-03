Erzurum AK Gençlik'ten "Karanlık 28 Şubat" odasına yoğun ilgi - Son Dakika
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Erzurum AK Gençlik'ten "Karanlık 28 Şubat" odasına yoğun ilgi

03.03.2022 10:50
Erzurum AK Gençlik'ten "Karanlık 28 Şubat" odasına yoğun ilgi

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığı, 28 Şubat'ta yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına "Karanlık 28 Şubat" adını verdiği bir oda oluşturdu.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığı, 28 Şubat'ta yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına "Karanlık 28 Şubat" adını verdiği bir oda oluşturdu.

Odanın açılışına, AK Parti Genel Merkez Erzurum Koordinatörü Reşit Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkan Vekili Osman Yıldız ve AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler ile çok sayıda teşkilat mensubu ve vatandaş katıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanında 28 Şubat darbesi ile o günlerde yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Karanlık 28 Şubat Odasında; o döneme ait gazete manşetleri ve insanlara yapılan zulümlerin görselleri, yine o döneme ait ses kaydı ile birlikte sergileniyor.

Milletvekili Aydemir: "Ülkemizin Üretmeye, Geliştirmeye Yönelik Olan Tüm Hamlelerini Durdurmak İstediler"

Karanlık Odanın açılışında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ülkenin utanç vesikası olan 28 Şubat post modern darbenin telafisi zor olan derin yaralar açtığını belirterek: "Ülkemizin üretmeye, geliştirmeye yönelik olan tüm hamlelerini durdurmak istediler. Görevini sevda ile bağlanmış insanları çalıştıkları kurumlardan kovdular. Ancak asil milletimiz yine aynı dönemde sadece okuduğu şiirden dolayı cezaevine gönderilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Kadroların etrafından kenetlenerek bu karanlık döneme 'Dur' dedi. 28 Şubat'ın faillerinden hesap sormak da çok şükür bizlere nasip oldu" diye konuştu.

Başkan M. Emin Öz: "Bin Yıl Sürecek Denilen Sürece Cumhurbaşkanımız Dur Dedi"

Üzerinden yıllar geçmiş olsa da 28 Şubat'ın hala unutulmadığına dikkat çeken AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz, bin yıl sürecek denilen sürecin milletimizin ferasetli duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti teşkilatlarının dirayeti ve kararlı siyasetiyle son bulduğunu ifade ederek: "Burada açılışını gerçekleştirdiğimiz karanlıkoda vesilesiyle insanlarımız karanlık bir dönemi acı hatırlarla yad ediyor. 28 Şubat'ta halkın oylarıyla seçilen ve meclisin güvenoyunu alan bir hükümet,cuntacılar tarafından demokrasi tarihimize ihanet edilerek görevden uzaklaştırıldı. Tüm halkımızı, bu kara lekeyi hem temizlemek hem de verilen mücadeleleri diri tutmak amacıyla hazırlanan Karanlık 28 Şubat Odasını ziyaret etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kocaaliler: "28 Şubat hafızalardan silinmeyecek"

Tarihin utanç dönemlerinden olan 28 Şubat Post Modern darbesi sonrası kurulan ve özellikle tesettürlü öğrencilere yönelik her türlü baskının oluşturulduğu ikna odalarına bir gönderme yapmak amacıyla Karanlık 28 Şubat odasını oluşturduklarını aktaran AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler: "Özellikle o dönemi yaşamamış veya o dönem hakkında fazla bilgisi olmayan genç kardeşlerimizi odamıza davet ederek; odamızda oluşturduğumuz o döneme ait gazete manşetleri, insanlara yapılan zulümlerin görsellerini inceleme fırsatı sunuyor ve aynı zaman da görselleri incelerken yine o dönemin kirli yüzünü anlatan bir ses kaydı ile de bilgi birikimi olmasını sağlıyoruz" dedi.

Hafızası olmayanların istikbalinin de olmayacağına vurgu yapan Başkan Kocaaliler: "Milletimize, memleketimize, inançlarımıza yapılan kötülükleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 28 Şubat'ın inanç hürriyetine, özgürlüklere yapılmış en büyük darbe olduğu bilinciyle hareket ederek 25 yıldır ülkemizin göğsüne saplanmış bir hançer olarak her an bizlere kendini hissettiren bu kara lekeyi genç kardeşlerimize anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Karanlık 28 Şubat Odası, 3 Mart Perşembe gününe kadar Havuzbaşı Kent Meydanında açık olacak. - ERZURUM

Erzurum AK Gençlik'ten Karanlık 28 Şubat odasına yoğun ilgi

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Kocaaliler, AK Parti, 28 Şubat, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum AK Gençlik'ten 'Karanlık 28 Şubat' odasına yoğun ilgi - Son Dakika


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