Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner\'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Erzurum Baro Başkanlığı görevini devralan Avukat Mesut Öner'e, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer önemli isimlerden hayırlı olsun ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde, hukuk alanında yapılacak katkılar vurgulandı.

23.10.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Erzurum Baro Başkanlığına seçilen Avukat Mesut Öner'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Erzurum Baro Başkanlığı görevini devralan Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner'e; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Osman Nuri Nayman ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Demir hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Barosu'nda yeni dönemde de hukuk alanında yapılacak değerli katkılar ve çalışmalardan şüpheleri olmadığını, bu manada projelerin uygulanmasında her zaman katkılarının olacağını dile getirdi. Başkan Sekmen, ziyarette Erzurum Barosu'nun ihtiyaç duyacağı konularda, belediyenin imkanları doğrultusunda destek vermekten mutluluk duyacaklarını da ifade etti.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini ifade eden Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Osman Nuri Nayman'a ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Demir'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, erzurum, Yerel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

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