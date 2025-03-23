Erzurum Belediyesi\'nden Ramazan Gıda Denetimleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında da vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya kolayca ulaşabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen şartlarını titizlikle kontrol ediyor; fiyat denetimleriyle fırsatçılığın önüne geçiyor. Konu ileilgili yapılan açıklamada, "Ulusal ve yerel marketlerde ürün kalitesi, son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatlarının uyumu gibi konularda kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca sahur ve iftar saatlerinde merkez ilçelerimizde bulunan fırınlarda ani denetimler gerçekleştiriyor, hijyen, gramaj ve diğer kriterlerde eksik görülen hususlara anında müdahale ediyoruz. Bunun yanı sıra şehrimize farklı illerden gelerek dilencilik yapan, vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal eden kişilere yönelik cami önleri ve halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde denetimlerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizin karşılaştıkları olumsuz durumları 153 Zabıta İhbar Hattı'mıza bildirmelerini önemle rica ediyor, Ramazan ayının huzur ve sağlık içinde geçmesini diliyoruz" denildi. - ERZURUM