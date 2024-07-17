Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sel felaketinin ardından Pasinler ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sel felaketinin ardından Pasinler ilçesini ziyaret etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sel felaketinin ardından Pasinler ilçesini ziyaret etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Selin ağır hasar verdiği Erzurum'un Pasinler ilçesi Pelitli Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Sekmen, sel felaketinin yaralarının sarılacağını belirterek, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

17.07.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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Selin ağır hasar verdiği Erzurum'un Pasinler ilçesi Pelitli Köyü'nü ziyaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, her türlü imkanının seferber edilerek sel felaketinin yaralarının sarılacağını belirterek, " İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası sel felaketini yakından takip ediyoruz. Afetten etkilenen vatandaşlarımızla bir araya gelerek zarar gören bölgelerimizde incelemelerde bulunduk. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sel felaketinin ardından Pasinler ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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