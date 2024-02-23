Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayırseverleri düzenlediği bir programla buluşturdu.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da görev yapmaktan ve bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Erzurum milliyetçi, muhafazakar ve mütedeyyin bir Selçuklu, Osmanlı ve hafızlar şehri. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre hafızlığını bitirmiş 734 öğrencimiz bulunuyor. Sizlerin hayırlarının taçlanması adına bu öğrencilerin gayretlerinin, emeklerinin takip edilmesi, ezberlerinin dinlenmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı olarak Müftülüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir çalışma yürütmeleri talimatını verdim. Bu vesileyle hayırseverlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise '2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı'nda hayırsever iş insanlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, " Toplumumuzda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru, yardımlaşma ve dayanışma duygularının temel dinamiği olan infak kültürüyle; Asrın felaketinde birlik ve beraberlik içerisinde tüm yaralarımızı sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Acılarımızı birlikte paylaştığımız ve desteklerini esirgemeyen kıymetli iş insanlarımıza da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulması adına gerçekleştirdiğimiz bu güzel toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanısıra, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, hayırseverler ve Müftülük personeli katıldı. - ERZURUM