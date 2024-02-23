Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, hayırseverleri düzenlediği bir programla bir araya getirdi. Programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hayırseverlerin desteklerine teşekkür etti ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

23.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayırseverleri düzenlediği bir programla buluşturdu.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da görev yapmaktan ve bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Erzurum milliyetçi, muhafazakar ve mütedeyyin bir Selçuklu, Osmanlı ve hafızlar şehri. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre hafızlığını bitirmiş 734 öğrencimiz bulunuyor. Sizlerin hayırlarının taçlanması adına bu öğrencilerin gayretlerinin, emeklerinin takip edilmesi, ezberlerinin dinlenmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı olarak Müftülüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir çalışma yürütmeleri talimatını verdim. Bu vesileyle hayırseverlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise '2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı'nda hayırsever iş insanlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, " Toplumumuzda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru, yardımlaşma ve dayanışma duygularının temel dinamiği olan infak kültürüyle; Asrın felaketinde birlik ve beraberlik içerisinde tüm yaralarımızı sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Acılarımızı birlikte paylaştığımız ve desteklerini esirgemeyen kıymetli iş insanlarımıza da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulması adına gerçekleştirdiğimiz bu güzel toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanısıra, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, hayırseverler ve Müftülük personeli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 17:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayırseverleri Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement