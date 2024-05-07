Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Toplatma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Toplatma İddialarını Yalanladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Toplatma İddialarını Yalanladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada dolaşan 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediye, asılsız paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu.

07.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:45
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, sosyal medya vasıtasıyla yapılan "Para karşılığında hayvan toplatılıyor" şeklindeki paylaşımların, iftira ve mesnetsiz söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Erzurum ve bölgemize hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Barınağı Merkezi, gerek sunduğu hizmet ve gerekse de standartların üzerinde olan altyapısıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en etkin kurumlarının başında gelmektedir. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, mesnetsiz ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik paylaşımlarda 'Para karşılığı hayvan toplatılıyor' iftirasıyla hayvan severleri yanlış yönlendiren kişi ya da gruplarla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi patili dostlarımıza yönelik sürdürdüğü hizmetleri büyük bir özveri ve hassasiyetle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın; şehrimizi karalamaya çalışan sahte hesaplara, doğru bilgi içermeyen paylaşımlara asla itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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