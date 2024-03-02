Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pazaryolu\'nda Kültür Merkezi Açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür yatırımları devam ediyor. Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Pazaryolu Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin ve diğer yetkililerin katıldığı törene yoğun ilgi gösterildi.
Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yaptığımız çalışmalarla kültür kodlarımızı canlı tutmak ve geleceğimize aktarmak adına yoğun bir çaba içerisinde bulunuyoruz. Bizim; kültürümüzü, kültürel değerlerimizi ve kültür miraslarımızı sürekli ön planda tutuyor olmamızın çok özel sebepleri var. Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza, geleneklerimize sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi 'tanımak' ve 'bilmekle' mümkün olacak" dedi. "AK Parti demek yol, su, enerji, bereket, sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik demektir" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "AK Parti demek kalkınma demektir. AK Parti demek üretim demektir, istihdam demektir. Bu toprakların siyasi refleksi tıpkı mütefekkirlerin öngörüsü gibi hem aktır hem de paktır. Bizim sözümüz hakikattir, bizim sözümüz de Nizam-ı alem ve İ'lay-ı kelimetullaha giden yol vardır. Bu yol Hakk'ın yoludur. Bu dava Hakk'ın davasıdır. Biz geride bıraktığımız 22 yıla damgamızı hizmetle vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. İnşallah Pazaryolu Kültür Merkezi'miz evlatlarımızın ilmin aydınlığında yetişmesine vesile olacaktır. Kültür Merkezi'miz kıymetli hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun."
Başkan Sekmen'e baba ocağında da yoğun ilgi gösterildi
Pazaryolu'nda temas ve incelemelerde de bulunan Başkan Mehmet Sekmen, beraberindekilerle AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. İlçe merkezinde adeta miting yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Nasip olursa yeni dönemimizde ilçemizde eksik olan projelerimizi tamamlayacağız. Belediyecilik bir ekip işidir, belediyecilik bir yürek işidir. Tecrübe olmazsa başarılı olamazsınız. Biz 30 yılı aşkın bir süredir yerel yönetimlerde yapılamayacak denilen işleri tek tek yaptık, mega projeleri hayata geçirdik. Hizmet sevdamız hiçbir zaman eksik olmadı. Erzurum'da 10 yılda nice eserleri vatandaşlarımızın, aziz Erzurumluların emrine sunduk. Bugün bu aziz kente kim gelirse gelsin gözlerine inanamıyor. Bunu sizlerin bizlere olan dua ve desteğiyle başardık. Önümüzde yeni bir süreç var. Cumhur İttifakımız, AK Parti'miz yıllara vesair olan tecrübesiyle inşallah Erzurum'u şaha kaldıracak. Tecrübe desen biz de birikim desen biz de İnşallah var gücümüzle üçüncü dönemimizde de dev eserleri tek tek hayata geçirmeye nasip olursa devam edeceğiz." - ERZURUM
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