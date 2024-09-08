Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'na yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları\'na yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yaz Spor Okulları'nın ciddi bir talep ve ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Sekmen, gençlerin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi için düzenledikleri Yaz Spor Okulları'nın bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurguladı.

08.09.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yaz Spor Okulları'nın ciddi bir talep ve ilgi gördüğünü söyledi.

Başkan Sekmen, gençlerin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi için düzenledikleri Yaz Spor Okulları'nın bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurgulayarak, " Çeşitli branşlarda, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen programlarımızla, evlatlarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız, sporun birleştirici gücünü hissederek, takım ruhunu ve disiplinini öğreniyor. Erzurum'umuzun genç yeteneklerini desteklemeye, onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, şehrimizin adını spor alanında da gururla duyurmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'na yoğun ilgi - Son Dakika
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