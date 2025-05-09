Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda 3.'lük Ödülü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda 3.'lük Ödülü Aldı

Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması\'nda 3.\'lük Ödülü Aldı

9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü kapsamında düzenlenen yarışmada Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, glutensiz yemeğiyle 3.'lük ödülüne layık görüldü. Etkinlikte çölyak hastalığına dikkat çekildi ve toplumsal farkındalık sağlandı.

09.05.2025 09:13  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü kapsamında Gebze Belediyesi ve Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması"nda Erzurum Çölyak Yaşam Derneği büyük bir başarıya imza attı. Dernek Başkanı Atike Buliç'in glutensiz yemeğiyle katıldığı yarışmada Erzurum ekibi 3.'lük ödülüne layık görüldü.

Etkinliğe Erzurum Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atike Buliç'in yanı sıra çölyak gönüllüsü Avukat Eyşan Esra Yılmaz, Erzurum Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Muharrem Aksu da katılım sağladı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal yer aldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çölyak dernekleri, kurum ve kuruluşların da hazır bulunduğu etkinlikte çölyak hastalığına ilişkin konular ele alındı, dernekler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Yarışma sonrası duygularını paylaşan Dernek Başkanı Atike Buliç, "Bu ödül, sadece bir yemek başarısı değil; çölyak hastalarının yaşam mücadelesine dikkat çekmenin ve glutensiz beslenmenin önemini vurgulamanın da bir yolu oldu. Erzurum olarak sesimizi duyurmak ve farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetliydi. Bu tür etkinliklerin çoğalmasını temenni ediyoruz. Ayrıca etkinliğimize katılarak bizi yalnız bırakmayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Muharrem Aksu'ya ve destekleri için Erzurum Büyükşehir Belediyemize gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü'nün etkinliklerle anılmasının toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu konudaki duyarlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, erzurum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda 3.'lük Ödülü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:46:52. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda 3.'lük Ödülü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.