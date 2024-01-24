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Erzurum'da 2023 Yılında 312 Proje Tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 2023 Yılında 312 Proje Tamamlandı

Erzurum'da 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşları eliyle 312 proje tamamlandı, 373 adedi devam ediyor. Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, 2024 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı'nda yatırım projeleri hakkında bilgi verdi.

Erzurum\'da 2023 Yılında 312 Proje Tamamlandı
24.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:15
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Erzurum'da 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşları eliyle 312 proje tamamlandı, 373 adedi devam ediyor.

2024 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yatırımlarıyla ilgili genel istatistiki bilgiler veren Vali Yardımcısı Düzgün; Erzurum'da 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 882 adet yatırım projesinin planlandığını, bunlardan 312'sinin tamamlandığını, 373'ünün ise devam ettiğini söyledi. 138 projenin ihale aşamasında olduğunu belirten Vali Yardımcısı Düzgün, 48 proje için çalışmalara başlanacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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