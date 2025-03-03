Erzurum'da 50 Yılı Aşan Evlilikler Onurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 50 Yılı Aşan Evlilikler Onurlandı

Erzurum\'da 50 Yılı Aşan Evlilikler Onurlandı

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında 50 yılı aşan örnek evlilikler onurlandırıldı. 60 yılı aşkın süredir evli olan Ömer ve Şengül Pişken ile Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çiftleri, uzun yıllar süren sevgi ve sadakatleri ile ödüllendirildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aile değerlerinin önemine vurgu yaparak, bu tür onurlandırmaların devam edeceğini belirtti.

03.03.2025 17:05
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Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 50 yılı aşan örnek evlilikler onurlandırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 60 yılı aşan evlilikleriyle örnek teşkil eden çiftler ziyaret edildi.

Bu anlamlı etkinlik kapsamında, Şehit Piyade Komando Onbaşı Erdal Pişken'in ailesi olan Ömer ve Şengül Pişken çifti ile Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çifti, uzun yıllardır süregelen sevgi ve sadakat dolu evlilikleri nedeniyle onurlandırıldı. Tam 65 yıldır birlikteliklerini sevgi ve fedakarlıkla sürdüren Ömer ve Şengül Pişken çifti, aile olmanın anlamını en güzel şekilde temsil ederken, şehit evlatlarının emaneti olarak topluma ilham veren bir örnek oluşturdu.

Benzer şekilde, 50 yıllık evlilikleriyle dikkat çeken Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çifti de, aile bağlarının gücünü ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir yaşamın değerini gözler önüne serdi. Salih Mesci'nin vatan savunmasındaki mücadelesi ve ailesiyle kurduğu sağlam bağ, aile yapısının önemini bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretler kapsamında açıklama yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Aile, toplumun temel taşıdır. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle, uzun yıllar birlikteliklerini sevgi, sadakat ve fedakarlıkla sürdüren ailelerimizi onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 50 yılı aşan evlilikler, gençlerimize ilham olacak en güzel örneklerden biridir. Bizler de aile değerlerini koruyarak, güçlü aile yapısını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hasan Aykut, ziyaretlerde çiftlere teşekkür belgeleri takdim ederek, sağlık ve mutluluk dolu uzun yıllar diledi. Aile Yılı kapsamında örnek aileleri onurlandırmaya yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Aile kurumunun sevgi, fedakarlık ve sadakatle inşa edildiğine dikkat çeken Hasan Aykut, aile değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 50 Yılı Aşan Evlilikler Onurlandı - Son Dakika

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