Erzurum'da 65 yaş üstü satranç tutkunları ve sağlık çalışanları aynı masada buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da 65 yaş üstü satranç tutkunları ve sağlık çalışanları aynı masada buluştu

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Erzurum\'da 65 yaş üstü satranç tutkunları ve sağlık çalışanları aynı masada buluştu
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Erzurum'da Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlenen satranç turnuvasında 65 yaş üstü tutkunlar ile sağlık çalışanları aynı masada buluştu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, hayatın içinde aktif kalma konusunda farkındalık amaçlandı.

Erzurum'da Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Farklı Nesil, Farklı Deneyim Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada, 65 yaş üstü satranç tutkunları ile sağlık çalışanları aynı masada buluştu.

Akpınar Çay Evi'nde her gün satranç oynayan 65 yaş üstü katılımcılar ile sağlık çalışanlarının karşılaştığı turnuvada, rekabetin yanı sıra dostluk, paylaşım ve kuşaklar arası deneyim aktarımı ön plana çıktı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikle, sağlıklı yaşlanmanın önemli unsurlarından biri olan "hayatın içinde aktif kalma" konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Turnuvanın açılışı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte, yaşlı bireylerin zihinsel ve sosyal yönden aktif kalmasının önemine dikkat çekilirken, satranç aracılığıyla farklı kuşaklar arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi.

Turnuvada, "Yaşın değil, hamlenin önemi var" mesajı verildi.

Kaynak: İHA
EtkinlikErzurumSağlıkDünyaYaşamYerelSon Dakika

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