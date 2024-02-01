Erzurum\'da 65 yaşındaki \'Yalnız Kurt\', her gün 10 dakikada Sitare Dağı\'na tırmanıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanıyor.
Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağı'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. SSK emeklisi olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.
Kul, Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslendi, ayrıca gençlere tavsiyelerde bulundu. Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Normal insanların birçoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum, benim rekorum 10 dakika. Bütün gençlere de tavsiyem; sigara içmemelerini, uyuşturucu kullanmamalarını, alkol kullanmamalarını, daima spor yapmalarını isterim" dedi. - ERZURUM
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