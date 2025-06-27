Erzurum\'da Aktarma Süresi 45 Dakikaya Çıkarıldı

Erzurum'daki toplu ulaşımda uygulanan aktarma süresi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla 45 dakikaya çıkarıldı.

Erzurum'da kamu kurumları ve sivil inisiyatif kuruluşlarından oluşan UKOME Kurulu, mayıs ayında yaptığı toplantıda şehir içi otobüslerde ilk binişten 5 dakika sonra başlayıp devam eden ücretsiz aktarma süresini 25 dakikaya düşürmüştü. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuya müdahale etti. Başkan Mehmet Sekmen'in talimatıyla haziran ayında yapılan UKOME toplantısında karar yeniden gündeme getirildi. Başkan Sekmen'in talimatıyla 25 dakika olan aktarma süresi 45 dakikaya çıkarıldı. Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen söz konusu karara hemen müdahil oldu. Bölgenin ekonomik şartları baz alındığında 25 dakika olan aktarma süresi uygun bir karar değildi. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarından yaptığımız çağrıya hemen yanıt vererek ücretsiz aktarma süresini 45 dakikaya çıkaran Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM