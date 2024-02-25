Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 174 Bin 919'a Ulaştı - Son Dakika
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Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 174 Bin 919'a Ulaştı

Erzurum\'da Aktif Sigortalı Sayısı 174 Bin 919\'a Ulaştı

SGK'nın son güncel verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 174 bin 919 olarak kayıtlara geçti. Erzurum'da 4A grubu kapsamında 111 bin 338, 4B grubu kapsamında 19 bin 106, 4C grubu kapsamında 44 bin 475 kişi bulunuyor. Tarım sigortası kapsamında ise 4 bin 385 kişi var. Erzurum'da toplam 10 bin 944 kayıtlı işyeri bulunuyor ve 92 bin 182 kişi aylık ve gelir alıyor.

25.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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SGK'nın son güncel verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 174 bin 919 olarak kayıtlara geçti.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 111 bin 338 adet. 4A bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 19 bin 106 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 44 bin 475 kişi var.

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de bu varlığa sahip olan Erzurum'da tarım sigortası kapsamında 4 bin 385 kişi var. SGK verilerine göre Erzurum'da 710 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 16 bin 281, çıraklık kapsamında ise 4 bin 77kişi bulunuyor.

Erzurum'da SGK kapsamında toplam 10 bin 944 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 865'i kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 79 olarak açıklandı.

Erzurum'da 92 bin 182kişinin malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında aylık ve gelir alıyor. Bunlardan; 51 bin 573'ü işçi emeklisi ya da hak sahibi, 23 bin 362'si eski Bağ-Kur sigortalısı ve 17 bin 861'i emekli sandığı kapsamında şeklinde ayrılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 174 Bin 919'a Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 174 Bin 919'a Ulaştı - Son Dakika
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