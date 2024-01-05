 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde, başıboş köpekler sorununa bilimsel bir bakış ortaya konuldu. Panelde, köpeklerin başıboş olup olamayacağı, sokaklardan nasıl kurtulabileceği, insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu, başıboş köpeklere hukuki bakış ve başıboş köpeklerin halk sağlığına etkileri gibi konular ele alındı. Panelde, ülkemizdeki başıboş köpeklerin sayısının yaklaşık 10 milyon olduğu ve bu soruna yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum\'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış
05.01.2024 - 16:50,
Abone Ol

Son yıllarda ülke genelinde artan köpek saldırıları ve yaralanmalarına karşı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde örnek bir etkinliğe imza atıldı.

Sokaklarda artan başıboş köpek varlığı, çocuk ve kadınlara yönelik saldırıların artması ve hayvan hakları yöneticilerinin farklı görüşleriyle gündemde olan başıboş köpekler sorununa Atatürk Üniversitesi'nden bilimsel bir bakış ortaya konuldu.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış" konulu Prof. Dr. Besim Yıldırım moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, "Köpek başıboş olur mu? Sokaklar köpekten, köpekler sokaktan nasıl kurtulur?" konusunda, Prof. Dr. Sinan Öge, "Dini açıdan insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu" konusunda, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Başıboş köpeklere hukuki bakış" konusunda Doç. Dr. Zahide Koşan ise, "Başıboş köpekler ve halk sağlığı" konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, yaklaşık 10 milyon başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek, "1932 yılında ülkemizde başıboş köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili kanun mevcuttu. Ancak 2004'ten sonra kısırlaştırma ve alındığı yere bırakma ile alakalı bir düzenleme yapıldı. Hayvansever dernekleri ile alakalı yapılan düzenlemelerde barınakların yapılması teşvik ediliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir hayvansever derneği buna yanaşmamıştır. Ülkemizde 2 bin 700 adet hayvansever derneği bulunmaktadır. ve bunlar başıboş köpekleri besleme adına birçok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getirmektedir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise ülkemizdeki yasa ve düzenlemelerin mutlaka özelleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Birçok kanun ve düzenlemede başıboş köpeklerle alakalı direkt bir ifade bulunmamaktadır. Bununla ilgili yapılacak kanunu düzenlemede tarafların ve paydaşların görüşü ve önerileri alınmalıdır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Hayvan Hakları, Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement