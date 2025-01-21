Erzurum\'da Buz Tutmuş Havuzda Paten Keyfi

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Erzurum'da buz tutan havuzda paten yapan gençler gönüllerince eğlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı'nda yüzeyi yaklaşık 35 santimetre buzla kaplanan havuz, paten tutkunlarının uğrak noktası oldu. Yaz aylarında piknikçilerin ağırlayan mekan kış mevsiminde ise paten öğrenmek isteyenlere imkan sunuyor. Patenle kaymasını bilenlere açık hava ve geniş alanda farklı deneyimler sunduklarını, öğrenmek isteyenlere de ders verildiğini anlatan Antrenör Yusuf Delibaş, "Burası özellikle açık havada çok güzel oluyor. Kış ayı boyunca çalışmalarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Paten tutkunlarını ve bu güzellikleri yaşamak isteyenleri buraya davet ediyoruz" dedi. Buz tutan havuzda patenle açık havada kayanların yanında buz hokeyi antrenmanı yapan sporculara da rastlamak mümkün. - ERZURUM