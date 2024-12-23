Erzurum'da Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Erzurum\'da Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Palandöken'de düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren genç milli judocu Emre Yazgan, Trabzon'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine devlet yetkilileri ve spor camiasından birçok kişi katıldı.

23.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:45
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Erzurum Palandöken'de düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki Sultan Sekisi bölgesinde düşen çığın altında kalan Judo Genç Milli Takımı sporcularından 3'ü yaralı olarak kurtulurken, 18 yaşındaki Emre Yazgan kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Genç sporcunun cenazesi dün Kocaeli Gebze İlyasbey Camii'nde kılınan namazın ardından hava yolu ile memleketi Trabzon'a gönderildi.

İkiz kardeşi tabutunun başından ayrılmadı

Cenazesi Maçka ilçesindeki Yukarıköy Mahallesi'ne getirilen genç sporcu için öğleyin cenaze namazı kılındı. Baba Fatih Yazgan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul ederken, anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç milli sporcunun kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Yukarıköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından genç milli sporcu aynı yerde toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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