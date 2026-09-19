Erzurum\'da çocuklar COP31 için 81 ilde eş zamanlı farkındalık etkinliğine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerinin Erzurum ayağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Çocukların iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve dijital israf konularında bilinçlendirilmesinin amaçlandığı programda, çocuklar etkinliklerin aktif katılımcısı oldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, iklim değişikliğinin yalnızca bugünü değil, çocukların geleceğini de doğrudan ilgilendiren küresel bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Çocukların çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Aykut, "Çocuklarımızın fikirlerini ifade etmelerini ve kendilerini ilgilendiren süreçlere aktif olarak katılmalarını çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında çocuklar, Aziziye Belediyesi Termal Destekli Domates Seralarını ziyaret ederek üretim sürecine katıldı. Domates üretiminin farklı aşamalarını yerinde gören çocuklara yerel üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Termal kaynaklardan yararlanılan seralardaki üretim yöntemlerini inceleyen çocuklar, üretimin emek ve doğal kaynaklarla ilişkisini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Seradaki çalışmaların ardından çocuklar Ilıca pazarına geçerek yetiştirilen ürünlerin vatandaşlarla buluşturulması ve satış sürecine de katıldı. Böylece üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreci deneyimleyen çocukların yerel üretim, bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi konularında farkındalık kazanması amaçlandı.

Etkinliğe katılan çocuklar da iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek doğanın korunması, su ve enerjinin tasarruflu kullanılması, israfın azaltılması ve çevrenin temiz tutulmasının gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programda ayrıca "Dijital Ayak İzi ve Dijital İsraf", "Ekran Süresi Mini Anketi", "İklim Ağacı", "İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı", sokak röportajları ve tohum topu dağıtımı gibi çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine aktif katılımının güçlendirilmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.