Erzurum'un Uzundere ilçesinde ESMEK ve TÜYEG bünyesinde açılan maket kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Maketler tamamen doğal ve atık malzemelerden yapılıyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki ESMEK (Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) ve TÜYEG ( Tortum, Uzundere Yerel Eylem Grubu) tarafından düzenlenen maket kursu, bölgede büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 27 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kurs, maket sanatına merak duyanların becerilerini geliştirmesi için önemli imkan ve fırsat sunuyor. Eğitmen Lokman Kalaycı, kursiyerlere maket sanatının inceliklerini aktararak, doğal malzemelerle yapılan maketlerin nasıl üretileceğini öğretiyor. Kursiyerler arasında yer alan Diş Hekimi Mehmet Buğra Kırkkeseli ve Akademisyen Özlem Kırkkeseli, kısa sürede öğrendikleri tekniklerle kendi maketlerini yapmaya başladı. Kurs süresince, katılımcılar serbest bırakılarak çeşitli konseptlerde maketler oluşturuluyor ve kursiyerler birbirlerinden ilham alıyor.
"Bölgeye yeni soluk getirdi"
Doğal malzemelerle yapılan maketler, özellikle bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Ahşap, taş ve çeşitli bitkisel materyallerin kullanıldığı maketler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve sanatın doğayla uyumunu gözler önüne seriyor. Eğitmen Lokman Kalaycı, ESMEK'in düzenlediği bu tür etkinliklerin, yerel sanatın ve el becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumda sanatın önemini bir kez daha pekiştirdiğini ifade ederek, "Maket kursu, katılımcılara sadece yeni bir beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sanatın insanları bir araya getirici gücünü de gösteriyor. Katılımcılar, kurs sonunda elde ettikleri maketlerle gurur duyarken, gelecek etkinliklerin heyecanını şimdiden bekliyorlar. Maket sanatının bu ilgi çekici dünyası, Uzundere ilçesinde ve çevresinde sanatseverler için yeni bir soluk getirdi" diye konuştu. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Doğal Malzemelerle Maket Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?