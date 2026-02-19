Erzurum'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı

Erzurum\'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı
19.02.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ Psikoloji Merkezi, ebeveynlere yönelik çocuk gelişimini destekleyen bir program başlattı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim İletişimi Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" programı ile hizmete açıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyye Ulaş, ruh sağlığının bireysel ve toplumsal yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, merkezin bilimsel, etik ve erişilebilir psikolojik destek hizmetlerini toplumla buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Ulaş, merkezin yalnızca üniversite öğrencilerine değil, tüm vatandaşlara açık bir hizmet anlayışıyla yapılandırıldığını belirterek, bireysel danışmanlık hizmetlerinden psikoeğitim çalışmalarına, kriz ve afet sonrası psikososyal destek programlarından bilimsel araştırmalara kadar çok boyutlu faaliyetler yürütüleceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmasında merkezin üniversitenin toplumsal katkı misyonunun somut bir yansıması olduğunu belirterek, öğrencilerin ruh sağlığını desteklemeye yönelik seminerler, söyleşiler, atölyeler ve psikososyal destek çalışmalarının aktif şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi. Rektör Çakmak, merkezin hizmet alanının genişletilerek Erzurum halkına da açıldığını ifade ederek çocuklara, ailelere ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulacağını kaydetti. Merkez bünyesinde bireysel danışma odası, eğitim ve gözlem odası ile oyun ve görüşme odalarının bulunduğunu belirten Rektör Çakmak, bu altyapının hem terapi hizmetleri hem de ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik eğitim programları için önemli bir zemin oluşturacağını söyledi.

Program kapsamında düzenlenen "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" atölyesinde ebeveynlere çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim, psikolojik dayanıklılık ve destekleyici ebeveyn tutumları konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı. Etkileşimli şekilde gerçekleştirilen oturumda katılımcılar sorularını yöneltme fırsatı bulurken, uygulamalı örnekler ve vaka paylaşımlarıyla ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunuldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar ise bilimle iç içe bir deneyim yaşadı. Erzurum Polis Amca Anaokulu öğrencileri, Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) laboratuvarlarını ziyaret ederek bilimsel çalışma ortamlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Bilim ve Fikir Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocuklar, deneyler, atölyeler ve interaktif uygulamalarla bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:26:17. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.