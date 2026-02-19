Erzurum\'da Ebeveynlere Psikolojik Destek Programı

Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim İletişimi Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" programı ile hizmete açıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyye Ulaş, ruh sağlığının bireysel ve toplumsal yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, merkezin bilimsel, etik ve erişilebilir psikolojik destek hizmetlerini toplumla buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Ulaş, merkezin yalnızca üniversite öğrencilerine değil, tüm vatandaşlara açık bir hizmet anlayışıyla yapılandırıldığını belirterek, bireysel danışmanlık hizmetlerinden psikoeğitim çalışmalarına, kriz ve afet sonrası psikososyal destek programlarından bilimsel araştırmalara kadar çok boyutlu faaliyetler yürütüleceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmasında merkezin üniversitenin toplumsal katkı misyonunun somut bir yansıması olduğunu belirterek, öğrencilerin ruh sağlığını desteklemeye yönelik seminerler, söyleşiler, atölyeler ve psikososyal destek çalışmalarının aktif şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi. Rektör Çakmak, merkezin hizmet alanının genişletilerek Erzurum halkına da açıldığını ifade ederek çocuklara, ailelere ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulacağını kaydetti. Merkez bünyesinde bireysel danışma odası, eğitim ve gözlem odası ile oyun ve görüşme odalarının bulunduğunu belirten Rektör Çakmak, bu altyapının hem terapi hizmetleri hem de ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik eğitim programları için önemli bir zemin oluşturacağını söyledi.

Program kapsamında düzenlenen "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" atölyesinde ebeveynlere çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim, psikolojik dayanıklılık ve destekleyici ebeveyn tutumları konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı. Etkileşimli şekilde gerçekleştirilen oturumda katılımcılar sorularını yöneltme fırsatı bulurken, uygulamalı örnekler ve vaka paylaşımlarıyla ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunuldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar ise bilimle iç içe bir deneyim yaşadı. Erzurum Polis Amca Anaokulu öğrencileri, Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) laboratuvarlarını ziyaret ederek bilimsel çalışma ortamlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Bilim ve Fikir Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocuklar, deneyler, atölyeler ve interaktif uygulamalarla bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti. - ERZURUM