Erzurum'da Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Erzurum'da Engelliler Günü Etkinliği

Erzurum\'da Engelliler Günü Etkinliği

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Engelliler Günü'nde özel çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

03.12.2024 09:30
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Erzurum'da Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda, 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle öğrencilere yönelik farkındalık oluşturan bir etkinlik yapıldı.

Erzurum'da tatlı ustası Selami Atiş, 3 Aralık Engelliler Günü'nde Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Öğrencilerle birlikte hamur açan ve pasta yapan Selami Atiş, doğum günü olan iki öğrenci için yaş pasta kesti. 4 farklı alanda özel çocuklara hizmet veren, özel çocukların çalışıp uzmanlaştığı ve eğitim aldığı Mutlu Kafe'de çocuklar mutlu anlar geçirdi.

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Hakan Özyurt, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için toplumla iç içe olmalarının öneminden bahsederek, "Çocuklarımızın benzeri faaliyetler içinde olması bizleri de mutlu ediyor. Bu gün hamurla pasta yapan çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Emeği geçen Selami Usta ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Tatlı ustası Selami Atiş ise sadece 3 Aralık Engelliler Günü değil her zaman çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bu gün özel çocuklarımıza güzel hatıralar yaşayacakları bir gün geçirmelerini istedik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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