Erzurum'da, korunma ihtiyacı bulunan çocukların güvenli ve destekleyici bir aile ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla Geçici Koruyucu Aile Projesi Tanıtım ve Paydaş Toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen toplantı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, çocukların güvenli ve sağlıklı bir aile ortamında yetişmesinin önemini vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, koruyucu aile hizmetinin toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise çocukların üstün yararını esas alan koruyucu aile hizmetlerinin önemine değinerek, aile odaklı bakım modellerinin çocukların gelişimine sağladığı katkıları anlattı.

Program kapsamında Prof. Dr. Ergün Hasgül, "Aile Odaklı Hizmetler Bağlamında Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" başlıklı iki oturumdan oluşan bir eğitim verdi.

Aile temelli bakım hizmetleri güçlendirilecek

Toplantıda, özellikle korunma ihtiyacı bulunan 0-6 yaş grubundaki çocukların aile yanında bakım hizmetlerinden yararlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Geçici koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.